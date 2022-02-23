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Вадим Самойлов выпустил клип, где спел о Донбассе

Вадим Самойлов выпустил новый клип к треку «На Берлин», в котором поет о Донбассе

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Экс-участник группы «Агата Кристи» Вадим Самойлов опубликовал клип на своем YouTube-канале и приурочил премьеру к 23 февраля.

«Всех защитников нашего Отечества во всех эпохах и всех точках мира – с Праздником», — написал музыкант.

Премьера самого трека «На Берлин» состоялась в 2017 году. Самойлов исполнял эту песню 9 мая на концерте в Донецке перед тысячами зрителей, передает «Культуромания».

В тексте говорится, что города на Донбассе обстреливают с использованием установок «Град», а российские войска названы «Хранителями Пальмир», несущими мир в разных частях планеты.

Постановщиком клипа был Роберт Филатов, который работал над сериалом «Чернобыль». Главным героем черно-белого ролика стал сам Самойлов, за спиной которого идут кадры военной хроники: конфликта на Донбассе, операции российской авиации в Сирии, Великой Отечественной войны.

Ранее президент России Владимир Путин подписал указы о признании суверенитета ДНР и ЛНР, а также договоры о сотрудничестве и взаимопомощи России и республик.

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