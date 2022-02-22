Звездный стилист опроверг слухи о том, что Малахов носит парик

Звездный стилист Анвар Очилов в беседе с kp.ru рассказал о новой стрижке шоумена Андрея Малахова.

Очилов опроверг слухи о том, что Малахов якобы носит парик. «У Малахова последнее время градуированное каре, часто эту стрижку называют каскад. Эта универсальная стрижка – классика, которая всегда актуальна как для женщин, так и мужчин. Что изменилось? Подкорректирован объем, создана новая текстура и форма», — рассказал он, добавив, что стрижка сделала Малахова «другим человеком».

По словам стилиста, догадки о парике возникли из-за качества волос звезды. «Домыслы насчет париков видимо связаны с тем, что свои волосы у звезды очень густые. И не забываем, что телеэкран прибавляет шесть кг, а новый объем делает лицо еще более круглым. В роликах нового проекта волосы вытянуты на утюжки — и лицо сразу выглядит худее», — заключил он.

Ранее сообщалось, что Малахов перейдет в новое шоу «России 1».