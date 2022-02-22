Адвокат Алешкин объяснил, что грозит близким МакSим за подделку документов

Звездный адвокат Андрей Алешкин объяснил, что грозит близким певицы МакSим, подделывавшим ее подписи и документы.

Исков Марина Максимова пока не подавала, но юрист считает, что ей стоит обратиться в полицию. Если певица говорит правду, то можно подозревать в происходящем наличие состава преступления в порядке ст. 327 УК РФ (подделка документов) и злоупотребления доверием — ст. 165 УК РФ. По совокупности наказание может составить до 5 лет лишения свободы. «Я бы посоветовал сначала обратиться в полицию, возбудить уголовное дело, провести графологическую экспертизу, установить факт подделки, а уже потом обращаться в суд, имея на руках доказательства вины», — цитирует Алешкина kp.ru.

При этом, объясняет юрист, в гражданском процессе можно лишь добиться признания сделки недействительной, а в уголовном — привлечь недобросовестных лиц к ответственности. «А кроме того, в рамках уголовного дела можно предъявить гражданский иск и потребовать возмещения морального и материального ущерба. В таком случае дело пойдет быстрее, и правда восторжествует», — заключил Алешкин.

О том, что во время нахождения в коме близкие начали передел ее имущества, Макsим рассказала ранее.