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«Фантасмагория»: Прилепин оценил назначение Кустурицы на должность руководителя Театра армии

Прилепин назвал «остроумным» решение назначить Кустурицу на должность руководителя Театра армии

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Илья Питалев/РИА «Новости»

Писатель Захар Прилепин в своем Telegram-канале положительно оценил назначение Эмира Кустурицы на должность главного режиссера Центрального театра российской армии. По его словам, режиссер воспитан русской культурой.

«Кустурица, несмотря на абсурдистское, игровое, смеховое наполнение его очень разных, но всегда великих фильмов — глубоко консервативный, традиционалистский режиссер, воспитанный, к тому же, русской культурой. Мало того, у него в половине его добрейших фильмов идет война. И люди ее преодолевают», — написал Прилепин.

Писатель отметил, что сейчас ему нравится Россия. Однако он указал на то, что в стране «умные патриоты истреблены как класс». Помимо этого, Прилепин пожаловался на «общечеловеков», которые ходят «стадами» среди театральных режиссеров. Он аргументировал свою позицию тем, что — кроме серба Кустурицы — в Театр армии «и поставить некого».

«В театр Минобороны и поставить некого, кроме серба, — это диагноз. Это надо исправлять. Потому что этот серб — последний», — резюмировал Прилепин.

Ранее Кустурица рассказал о своих планах на новой должности.

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