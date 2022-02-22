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Кристина Асмус опубликовала фото с полуголым бойфрендом

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asmuskristina/Instagram

Актриса Кристина Асмус в Instagram опубликовала свое полуголое фото и своего бойфренда. Известно, что пара встречается около года, артистка сильно не афиширует свою личную жизнь в социальных сетях.

Асмус не раскрывает имя нового избранника, с которым начала встречаться после развода с шоуменом Гариком Харламовым.

На черно-белой фотографии Асмус обнаженным торсом прижимается к груди своего спутника. Лицо ее бойфренда не видно.

«Обожаю понедельники», — подписала кадр звезда фильма «Текст».

Ранее Асмус выложила не менее провокационное фото своих подмышек.

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