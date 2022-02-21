Звезда фильма «Любовь и голуби» Михайлов сделал замечание российским олимпийцам

Звезда фильма «Любовь и голуби» Александр Михайлов в интервью «Царьграду» высказался о закончившейся Олимпиаде в Пекине.

Артист сделал замечание российским олимпийцам, в частности, фигуристам, которые используют иностранную музыку во время выступлений. Это, утверждает Михайлов, шокировало его. «Когда Плющенко Женя выходил с песней «Россия, встань с колен» — это было гениально, это было эмоционально, это было потрясающе. Это потрясающе — то, что сделал Женя. А мы все скромничаем, забываем», — напомнил он о недавнем прошлом.

77-летний актер считает, что американская культура не должна превалировать над русской. «Уж слишком мы культуру уже уничтожаем нашу и воспеваем всюду американскую культуру. Я за то, чтобы было многообразие. Но нельзя втаптывать в грязь национальную нашу интонацию, нашу культуру», — сказал он.

Ранее Марина Зудина вступилась за российскую фигуристку Камилу Валиеву.