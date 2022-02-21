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Сын покойной Зинаиды Кириенко перечислил ее наследников

Наследство актрисы Зинаиды Кириенко достанется ее сыновьям

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Сын актрисы Зинаиды Кириенко Максим Тарасевский в эфире передачи «Звезды сошлись» перечислил наследников покойной матери.

По словам Тарасевского, имущество звезды достанется ему и его брату. «Она все успела сделать вовремя, если можно так сказать. Сказала нам с братом: «Вот у меня есть сын Тимур и есть ты, Максим. Все остается вам», — рассказал он.

Сейчас семья Кириенко планирует разработать памятник для могилы актрисы. Спешить в семье не будут. «Для начала необходимо поискать образ. Может быть, он будет из какого-нибудь кинофильма — из «Казаков», например», — поделился Тарасевский.

Актриса известна зрителю по фильмам «Судьба человека» Сергея Бондарчука, «Тихий Дон» Сергея Герасимова, «Любовь земная» Евгения Матвеева, «Два капитана» Евгения Карелова. Неделю назад актрису избрали в новый состав секретариата Союза кинематографистов как представителя совета старейшин.

Зинаида Кириенко умерла 12 февраля в возрасте 88 лет. Перед смертью она находилась в реанимационном отделении после перенесенных коронавируса и инсульта. Кроме того, актриса боролась с раком поджелудочной железы. Врачи диагностировали у нее геморрагический инсульт. Кириенко похоронили 15 февраля.

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