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55-летний режиссер Джеймс Ганн женится на 36-летней актрисе

Актриса Дженнифер Холлэнд и режиссер Джеймс Ганн помолвились

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jamesgunn/Instagram

Режиссер фильма «Отряд самоубийц 2: Миссия Навылет» и сериала «Миротворец» Джеймс Ганн помолвился с актрисой Дженнифер Холлэнд, сыгравшей в этих проектах.

У себя в Instagram он опубликовал фотографию Дженнифер, демонстрирующей кольцо с бриллиантом на левом безымянном пальце. Он не стал подписывать кадр, обойдясь парой эмодзи.

36-летняя Холлэнд и 55-летний Ганн встречаются с 2015 года. Их познакомил актер Майкл Розенбаум, сыгравший Лекса Лютора в телесериале «Тайны Смолвиля».

Когда влюбленные поженятся, не сообщается.

Ранее сообщалось, что Джеймс Ганн работает над новым спин-оффом своего кинокомикса «Отряд самоубийц: Миссия навылет». Режиссер сам предложил стриминговому сервису HBO Max идею нового шоу. Ганн также пообещал, что сериал расширенной вселенной кинокомиксов DC «Миротворец» получит второй сезон. «Миротворец» вышел 14 января, в нем сыграли Джон Сина, Даниэль Брукс, Фредди Строма, Чаквуди Ивуджи и другие актеры.

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