Композитор Колкер, которого ударили ножом в лифте, назвал своё состояние «очень плохим»

В Санкт-Петербурге неизвестный напал с ножом на 88-летнего композитора Александра Колкера в лифте. Сам Колкер сообщил «Газете.Ru», что после инцидента он себя чувствует «очень плохо».

«Извините меня, я очень плохо себя чувствую, я не могу с вами продолжать разговор», — сказал он и положил трубку.

Инцидент произошел в многоэтажке на Чёрной Речке в Санкт-Петербурге. В кабине лифта Александра Колкера атаковал мужчина, который зашел вместе с ним. Неизвестный начал душить композитора и ударил его ножом. Пострадавший смог сам вызвать полицию, от госпитализации он отказался.

Александр Наумович Колкер — советский и российский композитор, заслуженный деятель искусств РСФСР. Автор более ста песен, в том числе «Стоят девчонки», «Туман», «Дождик», «Парень с Петроградской стороны», «Карелия», «Качает, качает…», «Опять плывут куда-то корабли», «Весенний Ленинград», «Красивые слова», «Ночной трамвай», «Рябина», «Танцуем пока танцуется» и других. Автор музыки к нескольким кинофильмам.