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«Что было дальше?» признали лучшим развлекательным шоу года

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В Москве прошла ежегодная церемония вручения Национальной премии в области веб-индустрии. В общей сложности на мероприятии, ведущими которого выступили Ксения Собчак и Иван Ургант, были вручены 24 приза в разных категориях.

Так, победителями в номинации «Лучший интернет-сериал хронометражем серии более 24 минут» стали комедия «Вампиры средней полосы» (по версии жюри) и драма «Happy End» (по версии прессы), в категории «Лучший интернет-сериал хронометражем серии менее 24 минут» триумфаторами были названы «Выжившие. Антология» (по версии жюри) и «Секреты семейной жизни» (по версии прессы), лучшими веб-сериалами жюри и пресса признали «Миллионера из Балашихи» и «Кошмары музыкантов» соответственно.

Лучшим актером интернет-сериала стал Юрий Стоянов («Вампиры средней полосы»), актрисами — Оксана Акиньшина («Контейнер») и Лена Тронина («Happy End»), режиссером — Владимир Мирзоев («Топи»).

Кроме того, призами на церемонии были награждены Ксения Собчак («Интервьюер года»), Антон Птушкин («Лучший онлайн-трэвел-проект года»), российская команда по Dota 2 Team Spirit («Онлайн-событие года» — за победу на The International 2021) и передача «Что было дальше?» («Лучшее развлекательное шоу»).

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