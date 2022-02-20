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Стала известна личность новой возлюбленной Илона Маска

Daily mail: 27-летняя австралийская актриса Наташа Бассет стала новой подругой Илона Маска

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Alex Gallardo/AP

Новой девушкой американского бизнесмена Илона Маска стала 27-летняя австралийская актриса Наташа Бассет. Об этом пишет Daily Mail.

Артистку сфотографировала папарацци при выходе из частного самолета Маска в Лос-Анджелесе.

Наташа Бассет сейчас занята в съемках фильма про Элвиса Пресли, где сыграет роль его первой девушки Дикси Локк. Картина получила название «Элвис», самого Элвиса сыграет Остин Батлер, а его менеджера — Том Хэнкс.

27-летняя актриса ранее снималась в фильмах: «12 могучих сирот», «За призрачной дверью», «Шпионское вмешательство», «Пустошь», «Бритни навсегда», «На грани безумия», «Дом у озера», «Да здравствует Цезарь!», сериале «Отчаянные парни» и других.

Бассет является уроженкой Сиднея, но в 2019 году переехала в Нью-Йорк, чтобы посещать театральную школу.

Папарацци сняли спускающего по трапу своего собственного самолета Gulfstream G650ER 50-летнего бизнесмена, который был одет во все черное, а вскоре за ним последовала рыжеволосая Наташа Бассет. Она была одета в длинное темное пальто и белые сапоги. Свое лицо она прикрыла солнцезащитными очками. Затем пару увезли на Tesla.

В сентябре прошлого года Маск расстался с 33-летней певицей Граймс после трех лет отношений и всего через год после рождения их сына по имени X Æ A-Xii. Позже Граймс спела о причинах расставания.

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