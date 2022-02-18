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Ума Турман опровергла слухи о скором выходе третьей части «Убить Билла»

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Benoit Tessier/Reuters

Актриса Ума Турман призналась, что третья часть франшизы «Убить Билла» не появится в кинотеатрах в ближайшем будущем. Ее слова приводит Deadline.

«Я не вижу его [фильма] на горизонте. И я ненавижу разочаровывать людей. Все хотят его выхода, но я думаю, что это не случится скоро», — отметила Турман.

Слухи о продолжении «Убить Билла» идут уже 15 лет. Турман, исполнившая главные роли в первых двух частях, говорила, что создатели проекта всерьез обсуждали продолжение культовой саги.

В 2019 году режиссер «Убить Билла» Квентин Тарантино признался, что планирует начать работу над третьей частью не ранее 2022 года. Он отметил, что триквел будет отличаться от первых двух частей. Тарантино также подчеркнул, что не хотел бы снять «какое-нибудь нелепое приключение».

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