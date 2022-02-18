Александр Невский экранизирует игру Serious Sam

Актер, продюсер, режиссер и автор мема «вот так вот» Александр Невский планирует снять киноадаптацию популярного юмористического шутера Serious Sam («Крутой Сэм»).

Об этом Александр сообщил в своем Twitter. Очевидно, он же хочет сыграть главную роль.

Наблюдая жесть и негатив, которыми переполнены международные и российские СМИ, я понимаю, что пора вернуться к разработке фильма #серьезныйсэм (или - #крутойневский)) и добавить позитива!

Именно этот проект я обсуждал вчера с международными дистрибьюторами на кинорынке EFM! pic.twitter.com/Xq18GpwQdJ — Alexander Nevsky (@NevskyAlexandr) February 18, 2022

«Наблюдая жесть и негатив, которыми переполнены международные и российские СМИ, я понимаю, что пора вернуться к разработке фильма #серьезныйсэм (или — #крутойневский)) и добавить позитива!» — написал он, добавив, что обсуждал проект с международными дистрибьюторами на кинорынке EFM.

Когда выйдет кино, неизвестно.

Serious Sam — серия видеоигр в жанре шутера с брутальным и харизматичным главным героем. Последняя на данный момент игра про «Серьезного Сэма» вышла в 2020 году.

Ранее Александр Невский заявил, что снимет новый экшн-фильм «Яростная атака».