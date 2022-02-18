Людмила Артемьева объяснила, почему ее героини почти нет в новых «Сватах»

Актриса Людмила Артемьева объяснила, почему в седьмом сезоне комедийного сериала «Сваты» мало эпизодов.

Видеообращение артистки было опубликовано в одном из фанатских аккаунтов сериала в социальных сетях. Артемьева рассказала, что не смогла приехать в Белоруссию на съемки из-за несовпадения графиков. «Сериал снимался довольно долго. Еще пять лет назад начали работу. Затем в Белоруссии творческая группа возобновила съемки седьмого сезона. Мы отсняли там не очень большой кусочек по времени. И не досняли его соответственно, а потом планировали приехать и продолжить работу», — цитирует Артемьеву «Пятый канал».

При этом актриса думала, что ее персонажа вырежут из монтажа, но он остался.

Режиссер сериала Андрей Яковлев уже подтверждал, что на съемках в Грузии в 2021 года Артемьевой уже не было.

Ранее бывший президент Украины Петр Порошенко обвинил действующего главу страны Владимира Зеленского в финансировании России через закупки угля и электроэнергии в Белоруссии и за счет показа сериалов, снятых студией Зеленского. По его словам, Зеленский с 2019 года закупил на $3,5 млрд у Белоруссии электроэнергии, финансируя де-факто Россию, и показывает «низкопробные» сериалы уже этого, 22-го года, от «Папика» до «Сватов».