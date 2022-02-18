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Фрэнсис Коппола осудил ситуацию в Голливуде

Режиссер Фрэнсис Коппола назвал фильмы в Голливуде одинаковыми

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В интервью журналу GQ, посвященному 50-летию выхода фильма «Крестный отец», культовый режиссер Фрэнсис Коппола указал на феномен, который он называет «марвеловским кино»: «Это один фильм-прототип, который делают снова и снова в разном обличье».

По словам режиссера «Крестного отца», даже талантливым деятелям киноискусства не удается избегать шаблонов, а иногда и сознательно идти на них, чтобы оправдать бюджет.

Коппола выразил недовольство современной киноиндустрии из-за перевод кинопроизводства на поток и бесконечную эксплуатацию темы кинокомиксов.

С ним согласны его коллеги. В 2019 году оскароносный режиссер Мартин Скорцезе раскритиковал продукцию Marvel, заявив что такое кино теряет смысловую составляющую в угоду развлекательной.

Американский режиссер немецкого происхождения Роланд Эммерих выразил точку зрения, что благодаря многочисленным кинофраншизам вроде «Звездных Войн» продюсеры перестали искать новые идеи.

Ранее российские священники назвали любимые фильмы ужасов. Своими фаворитами российские священники назвали «Носферату, симфония ужаса» и «Кабинет доктора Калигари», «Дракулу» Фрэнсиса Форда Копполы, «Американский оборотень в Лондоне», «Изгоняющего дьявола», а также два фильма режиссера Ари Астера — «Солнцестояние» и «Реинкарнация».

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