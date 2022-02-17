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Игорь Бочкин рассказал, как едва не погиб из-за тромба

Актер Игорь Бочкин — об оторвавшемся тромбе: организм не выдержал

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Кирилл Каллиников/РИА «Новости»

Звезда фильмов «ЧП районного масштаба» и сериала «Горячев и другие» Игорь Бочкин в интервью kp.ru рассказал о том, как едва не погиб из-за оторвавшегося тромба.

Это случилось два года назад. «Врачи сказали, что чудом выжил. Нагрузка была страшная. Сначала Аня [супруга, актриса Анна Легчилова] меня в Таиланд Новый год встречать потащила. Я вернулся с кишечной заразой. А потом — Израиль, Канада, Америка... Антреприза. По ночам на университетской сцене Шукшина репетировал. И организм не выдержал. Меня увезли в реанимацию», — вспоминает он.

После восстановления Бочкин вернулся в обычный режим. «Работа в театре, съемки, антрепризы. Обязательная зарядка и побольше свежего воздуха», — рассказывает артист.

Кроме того, на левой руке Бочкин всегда носит кольцо с надписью «Спаси и сохрани». «Я его никогда не снимаю, даже на съемках. Надел после автокатастрофы. Видите у меня шрам на брови? Кость рассекло так, что глаз у меня в руках оказался. Чудом заштопали. Это было в 1998 году», — вспомнил актер.

Игорь Бочкин 17 февраля празднует 65-летие.

Ранее каскадер заявил, что Боярского едва не убили на съемках «Трех мушкетеров».

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