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Российская короткометражка победила на Берлинале

Фильм «ТРЭП» Анастасии Вебер получил «Золотого медведя»

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Кадр: фильм «Трэп»

«Золотого медведя» 72-го Берлинского кинофестиваля за лучшую короткометражку получила россиянка Анастасия Вебер, сообщает mk.ru.

Наградой отмечена ее 20-минутная игровая картина «ТРЭП» — дипломная работа в Санкт-Петербургской школе нового кино.

Главные герои фильма, рассказывают авторы, брат и сестра, «оказавшиеся между строевой подготовкой и экстазом, полицейскими проверками и желанием быть рядом друг с другом». Брата Сашу сыграл Игнат Двойников — его герой пытается отвоевать девчонку у друга по школе олимпийского резерва, а сестру Марину, танцующую в клубе учительницу, — Елизавета Брошкова.

Жюри основного конкурса присудило «Золотого медведя» испанской картине «Алькаррас» Карлы Симон о жизни семьи фермера в Каталонии, выращивающей и уничтожающей персики.

Всего в разные программы Берлинале попали 5 российских фильмов.

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