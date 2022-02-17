Карен Шахназаров отозвал иск к дочери из-за квартиры

Режиссер Карен Шахназаров отозвал судебный иск против 36-летней дочери, решив ограничиться мирным компромиссом. StarHit сообщает, что производство по делу прекращено.

«Только что поступил отказ от исковых требований. Судом указанный отказ принят. Производство по делу прекращено», — сообщили представители Пресненского суда Москвы.

Речь идет о 86-метровой квартире на Патриарших прудах. Режиссер обратился в суд, так как как он платил за жилплощадь налоги и коммунальные платежи.

36-летняя Анна Шахназарова выросла в США и до конца нулевых годов не видела отца. Теперь женщина живет в Москве.

Анна родилась во втором браке Шахназарова. Ее мать Елена Сетунская уехала с девочкой из страны в 1989 году. Помимо Анны у режиссера есть еще двое детей от третьего брака — Иван и Василий.

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