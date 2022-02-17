Олимпиада Новости Спорт Статьи
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
#Обострение ситуации вокруг Украины #Коронавирус
Олимпиада Новости Спорт Статьи
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Глава минобороны Украины допустил признание Россией ДНР и ЛНР 13:14
В Иркутске грузовик попал в ДТП с тепловозом 13:12
Снаряд ВСУ проломил стену детского сада в Донбассе 13:12
Феминистка заявила, что «взбесилась» от законопроекта Совфеда о запрете «радикального... 13:10
Треть россиян посчитали криптовалюту рискованным вложением 13:10
В Кремле оценили ситуацию рядом с российскими границами 13:07
Белорусский лыжник Долидович рассказал, как бежал в Польшу 13:07
Суд отправил в колонию отца экс-главы ФБК* Юрия Жданова 13:04
В Кремле оценили возможность пребывания российских военных в Белоруссии после... 13:00
BMW откажется от традиционных автомобильных проводов 13:00

МакSим рассказала о ссорах с Егором Кридом из-за песни

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
МакSим | Певица Максим/VK

Певица МакSим (Марина Максимова) призналась, что при первой встрече с Егором Кридом для записи совместного трека ругалась с ним 15 минут подряд. Об этом пишет официальная группа певицы в VK.

«Когда мы только встретились первые 15 минут как две творческие личности, мы так сильно ругались, что окружающие помощники прилипли к стенам и молчали», — вспомнила Максимова.

Она также добавила, что ссора кончилась благодаря «мужскому» поступку Крида. Он подошел к МакSим, обнял ее и предложил перестать ругаться. После этого Максимова призналась, что «растаяла» от такого обращения.

Ранее МакSим рассказала об опыте абьюзивных отношений.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть