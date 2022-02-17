Пучков рассказал о самочувствии после госпитализации

Переводчик и блогер Дмитрий «Гоблин» Пучков сообщил «Газете.Ru», что был госпитализирован в связи с плохим самочувствием. Он отметил, что на данный момент не знает о своем диагнозе, ожидая результатов анализов — в том числе на коронавирус.

«Заболел, неделю не могу в себя прийти, поэтому решил лечь в больницу. Не знаю, коронавирус это или нет — анализы пока делают, ничего не сказали. Лег в больницу вечером 16 февраля, сегодня, наверное, скажут. КТ уже сделал, чувствую себя не очень», — рассказал он.

Ранее Пучков опубликовал фото из больничной палаты.