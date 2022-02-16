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Роскомадзор подал в суд на журнал о поэзии за матерную цитату Тургенева

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РИА «Новости»

Управление Роскомнадзора по Ростовской области подало в суд на журнал о поэзии Prosodia за употребление цитаты писателя Ивана Тургенева.

Главный редактор издания Владимир Козлов пояснил на странице в Facebook, что поводом для привлечения СМИ к ответственности стало слово, которое Роскомнадзор считает материным, а редакция — нет.

Речь идет о письме Тургенева Александру Герцену, в котором говорится о выходе поэтического сборника поэта XIX века Степана Шевырева. В переписке Тургенев использует слово, синонимичное слову «ублюдок» в значении «внебрачный ребенок».

«Однако слово «ублюдок» никогда не признавалось матерным, несмотря на то, что содержит корень, запрещенный Роскомнадзором. Просим суд учесть эти обстоятельства при вынесении решения. Prosodia ни в коем случае не хотела бы сеять брань, но и охранять людей в возрасте 18+ от суждений классиков довольно странно», — написал Козлов.

Он добавил, что теперь редакции могут присудить «непосильные штрафы».

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