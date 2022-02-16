«Кинула в последний момент»: Бородина прокомментировала уход Бузовой из «Дома-2»

Телеведущая Ксения Бородина в Instagram-stories ответила на нападки своей экс-коллеги по «Дому-2» Ольги Бузовой. Она напомнила автору хита «Мало половин» о тех временах, когда та говорила продюсерам телепроекта о желании вести шоу в одиночку.

«Ты забыла написать, как всю дорогу говорила всем продюсерам, что хочешь вести программу одна, и что тебе никто не нужен», — высказалась Бородина.

Она также обвинила Бузову в том, что та «ходит по головам». Бородина уверяет: участникам телепроекта было неприятно работать с Бузовой. Телеведущая вспомнила, как ее бывшая коллега унижала тех, кто ей помогал. Бородина напомнила, что ее бывший возлюбленный Михаил Терехин должен был прийти на «Дом-2» не в качестве ведущего, как утверждала Бузова, а в качестве гостя. Она также заявила, что непричастна к приглашению Давы (блогер Давид Манукян — «Газета.Ru») в качестве своего соведущего.

«Даву позвали продюсеры, сказали: «Это наш новый ведущий». Этими вопросами я не рулю точно. Но уходить с работы из-за тебя, которая кинула всех в последний момент, я точно была не готова», — оправдалась Бородина.

Ранее Бузова рассказала об обиде на Бородину из-за ситуации с Давой на «Доме-2».