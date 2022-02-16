Бон Джови хочет продать свою квартиру на Манхэттене

Американский певец, основатель группы Bon Jovi Джон Бон Джови захотел продать свою квартиру в Гринвич-Виллидж (Нью-Йорк) за $22 млн. Об этом сообщается на сайте Compass, где появилось объявление с информацией об апартаментах исполнителя.

В квартире четыре спальни, ее площадь 371,61 кв. м. Жилье приобреталось в 2017 году за $18,9 млн.

В квартире большая кухня, все необходимая бытовая техника. Кроме того, на фото из объявления можно увидеть окна от пола до потолка и собственную террасу.

Кондоминиум, построенный в 2013 году, включает в себя доступ к фитнес-центру, джакузи, парилкам.

Дополнительные удобства включают сад, столовую для жителей и кинозал на 21 место.

С балкона квартиры открывается вид на Манхэттен. Из главной спальни кондоминиума видно юг и восток города, она оснащена гардеробной и отделанной мрамором ванной комнатой.

В настоящий момент неизвестно, есть ли претенденты на приобретение столь дорогих апартаментов, принадлежащих 59-летнему музыканту.

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