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Сати Казанова объявила, что покидает Россию

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Наталья Селиверстова/РИА «Новости»

Певица Сати Казанова сообщила о своих планах покинуть Россию, чтобы переехать в Италию. Об этом она рассказала в интервью порталу WMJ.

В 2017 году экс-солистка группы «Фабрика» вышла замуж за итальянского фотографа Стефано Тиоццо.

Супруги пока проживали в Москве. Но Казанова заявляла, что большую часть жизни они намереваются провести в Европе. Для этого артистка хочет постепенно закончить дела в России и переселиться на родину мужа.

По словам певицы, они купили дом в Италии. В России ее пока удерживала работа.

Казанова призналась, что иногда в их интернациональной семье сказывается разница менталитетов, но добавила, что ее муж очень терпеливый, поэтому в их доме всегда царит мир.

О своем отъезде из России Сати Казанова уже объявляла в 2019 году. Тогда она заявила, что ей «хочется не просто жить, а смаковать», и для этих целей Италия подходит лучше всего.

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