Последний сериал с участием Евгении Брик выйдет в 2022 году

В 2022 году выйдет последний проект с участием скончавшейся актрисы Евгении Брик — сериал «Дети» Алены Званцовой.

Сериал был снят еще в 2018 году. «Картина закончена достаточно давно, просто не показана», — цитирует Званцову kp.ru.

В 2019 году несколько эпизодов «Детей» были показаны на фестивале «Пилот», после чего Евгению назвали лучшей актрисой пилота телесериала. «Я надеюсь и думаю, что, когда мы работали с Женей, она была здорова. Мы достаточно давно не общались, и только сегодня я узнала о ее смерти… Это, конечно, чудовищная новость», — говорит режиссер.

Герои нового сериала — несколько семейных пар, сталкивающихся со своими проблемами. Героиня Брик мечтает о ребенке, но никак не может забеременеть — и решается на процедуру экстракорпорального оплодотворения (ЭКО), узнав о тяжелой болезни мужа.

Евгения Брик умерла 10 февраля. 40-летняя звезда «Оттепели» скрывала, что страдает от онкологического заболевания.

Ранее стало известно, что близкие Евгении Брик простятся с ней в Лос-Анджелесе, где ее кремируют.