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В Центре Вознесенского покажут спектакль по роману «Рана»

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Пресс-служба Центра Вознесенского

22, 23 и 24 февраля в Центре Вознесенского состоятся показы спектакля «Рана» по одноименному роману Оксаны Васякиной. Как рассказали «Газете.Ru» организаторы мероприятия, постановка существует на стыке тотальной инсталляции, постдраматического театра, поэтического и аудио-визуального перформанса.

Автором пьесы и режиссером спектакля выступила Элина Куликова. Главную и единственную роль исполнит Алена Старостина, двукратная лауреатка премии «Золотая маска» и участница независимого театра Post.

«Для меня очень важно работать с нетрадиционными театральными текстами, написанными женщинами: дневниками, поэзией, автофикшном, экспериментальной прозой. «Рана» — одна из этих историй», — рассказала Куликова.

По сюжету романа «Рана» героиня везет прах матери из Волгоградской области в Сибирь, чтобы похоронить его на родине рядом с бабушкой и теткой. Она вспоминает собственное детство, размышляет о смерти близких, а также о своем взрослении и своей женственности, отмечается в релизе.

Оксана Васякина — поэтесса, писательница, лауреатка премии «Лицей». Ее роман «Рана» был опубликован в 2021 году.

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