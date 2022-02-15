Андрей Кончаловский заявил, что не узнал Юлию Высоцкую до конца

84-летний Андрей Кончаловский поздравил в Instagram свою супругу Юлию Высоцкую с Днем влюбленных после почти 25 лет брака. Он признался, что до сих пор не узнал жену до конца.

Пара поженилась в 1998 году. С тех пор супруги не расстаются. Супруги вместе работают над многими проектами.

«Что такое любовь? В разном возрасте мы по-разному отвечаем на этот вопрос. Сегодня я думаю, что любовь — это знание. Знание и приятие всех ипостасей любимого человека, всех его возрастов, всего бесконечного,

многогранного образа в его развитии. <...> Я знаю о Юлии так много, что могу утверждать: все ее состояния — девочки, подростка, девушки, молодой женщины и, наконец, матери моих детей — стоят перед моим взором. И при этом до конца я Юлю еще не узнал», — гласит пост режиссера, посвященный супруге.

Ранее драма Андрея Кончаловского «Дорогие товарищи» была удостоена кинопремии «Ника» как лучший игровой фильм 2020 года, в нем снялась и Высоцкая. Лучшими актрисами 2019 года признаны Самал Еслямова и Виктория Мирошниченко. За 2020 год награды в этой категории получили Чулпан Хаматова и Юлия Высоцкая.