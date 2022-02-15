Бузова назвала себя «слишком дорогим подарком» для мужчин

Телеведущая и певица Ольга Бузова объяснила в своем в Instagram, почему в ее жизни до сих пор отсутствует мужчина.

Знаменитость в настоящее время снимается в шоу «Звезды в Африке», где выступает в качестве ведущей. В соцсети она выложила видео, на котором она пьет коктейль, сидя за барной стойкой. Кто-то за кадром спросил у звезды, расстраивается ли одна по поводу одиночества в связи с наступлениям Дня святого Валентина.

«День святого Валентина — любовный праздник. А я настолько дорогой подарок, что ни один мужчина не может себе позволить», — заявила артистка.

Ранее Бузова рассказала, о каком свидании мечтает.