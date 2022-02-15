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Стали известны все шоумены, которые заменят Маслякова на играх КВН

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Первые игры высшей лиги КВН в новом сезоне вместо заболевшего коронавирусом Александра Маслякова проведут Дмитрий Хрусталев, Дмитрий Нагиев, Валдис Пельш, Юлий Гусман, Андрей Бурковский и Иван Ургант. Об этом РИА «Новости» сообщил представитель Александра Маслякова — младшего.

Ранее в официальном Instagram-аккаунте КВН Масляков рассказал, что повторно заболел COVID-19 и пропустит первые игры нового сезона КВН.

Ранее шоумен Дмитрий Нагиев уже подтвердил, что на играх КВН заменит заболевшего коронавирусом Александра Маслякова.

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