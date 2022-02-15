Стали известны все шоумены, которые заменят Маслякова на играх КВН

Первые игры высшей лиги КВН в новом сезоне вместо заболевшего коронавирусом Александра Маслякова проведут Дмитрий Хрусталев, Дмитрий Нагиев, Валдис Пельш, Юлий Гусман, Андрей Бурковский и Иван Ургант. Об этом РИА «Новости» сообщил представитель Александра Маслякова — младшего.
Ранее в официальном Instagram-аккаунте КВН Масляков рассказал, что повторно заболел COVID-19 и пропустит первые игры нового сезона КВН.
Ранее шоумен Дмитрий Нагиев уже подтвердил, что на играх КВН заменит заболевшего коронавирусом Александра Маслякова.