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Еще одна пара из «Эйфории» дала повод для слухов о романе

Ангус Клауд и Мод Апатоу намекнули на романтические отношения

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anguscloud/Instagram

Актер Ангус Клауд и актриса Мод Апатоу дали повод для слухов о романе.

Звезды «Эйфории» опубликовали в Instagram селфи, на котором проводят время вместе в Нью-Йорке накануне Дня всех влюбленных. Клауд назвал встречу свиданием.

В сериале герои Клауд и Апатоу испытывают друг к другу романтический интерес.

Отношения уже подтвердила и другая пара из сериала — трансгендерная актриса Хантер Шафер и рэпер Доминик Файк, сыгравшие в проекте Сэма Левинсона Джулс и Эллиота.

Ранее актриса Зендая рассказала, что получила травму ноги на съемках пятого эпизода второго сезона «Эйфории». Шрамы актриса получила, когда ее персонаж Ру выламывала дверь в комнату сестры ногой, пытаясь найти спрятанные наркотики. «Это был трудный день. Я травмировалась. У меня остались шрамы на ногах, было несколько синяков», — вспоминает Зендая.

Первый сезон «Эйфории» Сэма Левинсона вышел в 2019 году. Сериал о молодых людях, зависимостях и отношениях получил два специальных эпизода был продлен на второй сезон, премьера которого состоялась 10 января 2022 года на HBO Max. В России «Эйфорию» показывает «Амедиатека».

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