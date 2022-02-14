Мама Наташи Королевой отметила 76-летие в костюме феи

Мама известной российской певицы Наташи Королевой Людмила Порывай отметила свое 76-летие. Праздник она запечатлела на фотографиях, которые выложила в Instagram.

76-летие Людмила Ивановна встретила в ярком розовом мини-платье с глубоким декольте и крыльями. Ее костюм изображал наряд феи. Близкие и друзья подарили подарки, принесли шарики и цветы, сделали сюрприз.

Изменницы задула свечки на торте и загадала желание.

Подписчики оставили в комментариях свои пожелания и комплименты: «С днем рождения, очаровательная Людочка! Оставайтесь всегда такой красивой, позитивной, жизнерадостной, веселой»; «Будьте всегда такой яркой, задорной, энергичной!!!»; «Мама бабушка супер красотка» и другие.

Ранее мать Наташи Королевой Людмила Порывай эмоционально отреагировала на известия о том, что у нее есть внучка, рожденная певицей не от мужа, а от друга-гея.