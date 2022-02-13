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PR-менеджер «Вороваек» рассказал о драке на концерте в поселке Промышленная

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PR-менеджер группы «Воровайки» Андрей Карпов рассказал подробности драки на концерте в кузбасском поселке Промышленная, который прошел накануне. В беседе с «Газетой.Ru» он объяснил, что зачинщики конфликта ему неизвестны.

«Во время автограф-сессии, когда солистки были в помещении, рядом неизвестные устроили драку и открыли баллончики с газом. Фото- и автограф-сессию пришлось прервать, так как артистки и рядом стоящие зрители стали задыхаться», — пояснил Карпов.

Он добавил, что не знает о роли местных чиновников в конфликте.

«По этому поводу ничего не можем сказать», — заключил Карпов.

Ранее поклонники шансон-группы «Воровайки» устроили драку после концерта в поселке Промышленная. По данным Telegram-канала «Инцидент Кузбасс», на концерте была избита первый заместитель главы Промышленновского муниципального округа Ольга Шумкина. Также там был замечен сам глава Сергей Федарюк.

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