Драка произошла на концерте «Вороваек»

Поклонники шансон-группы «Воровайки» устроили драку, когда они стояли в очереди за автографами солисток коллектива. Инцидент произошел 12 февраля после выступления артисток в кузбасском поселке Промышленная.

Паблик «Инцидент Кузбасс» выложил видео, на котором можно увидеть драку с участием любителей «блатной» музыки. В драку были вовлечены как мужчины, так и женщины. Участники конфликта повалили одну из девушек на пол и оттаскали ее за волосы.

По данным Telegram-канала «Инцидент Кузбасс», на концерте «Вороваек» был избит первый заместитель главы района Шумкин.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Кемеровской области, после появления в сети соответствующего ролика проводится проверка.

«Проводится проверка, по результатам которой будет принято решение в соответствии с законодательством», – заявили в региональном главке МВД.

В ведомстве также указали, что сообщения в полицию о драке не поступали.

Ранее во Дворце культуры «КТЗ» в Калуге один из зрителей пытался пройти за кулисы, и подрался с сотрудниками ДК.