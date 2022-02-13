Рэпер из Хакасии RicoSun найден мертвым в сочинской квартире

На съемной квартире в Сочи обнаружили мертвым рэпера из Хакасии Владимира Богданова, известного как RicoSun. Об этом сообщает издание kp.ru.

32-летний артист перестал выходить на связь с друзьями и родственниками 1 февраля.

Не получилось связаться с Богдановым и владельцу жилья, сдавшему квартиру в аренду. Вскоре собственник жилплощади захотел лично встретиться со своим квартирантом. Прибыв на место, хозяин квартиры начал звонить в дверь, рассчитывая, что ее откроет Богданов. Однако никакой реакции не последовало.

В конечном счете хозяин открыл дверь своими ключами. Попав в помещение, мужчина в одной из комнат нашел следы крови, а рядом лежало тело исполнителя.

«Смерть не естественная. У погибшего обнаружено ножевое ранение в живот», — уточнили изданию в правоохранительных органах.

Тело RicoSun в морге, и по последним сведениям, его еще не забрали.

Последние месяцы Богданов проживал в Сочи. Родственники умершего рэпера попросили помощи у всех неравнодушных для организации похорон.

Музыкант до этого участвовал в различных хип-хоп фестивалях, становился победителем некоторых рэперских турниров.

Ранее в США был убит рэпер Янг Дольф.