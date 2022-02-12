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Mash: гендиректор «Мосфильма» Шахназаров судится дочерью из-за квартиры в Москве

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Евгения Новоженина/РИА «Новости»

Российский режиссер и генеральный директор киностудии «Мосфильм» Карен Шахназаров судится с дочерью из-за квартиры в Москве, сообщает Teleram-канал Mash.

По данным канала, речь идет о 86-метровой квартире на Патриарших прудах. Режиссер обратился в суд, так как как он платил за жилплощадь налоги и коммунальные платежи.

Отмечается, что 36-летняя Анна Шахназарова выросла в США и до конца нулевых годов не видела отца. Теперь женщина живет в Москве.

Анна родилась во втором браке Шахназарова. Ее мать Елена Сетунская уехала с девочкой из страны в 1989 году. Помимо Анны у режиссера есть еще двое детей от третьего брака — Иван и Василий.

Ранее актриса Лия Ахеджакова решила судиться с экс-супругом, художником Борисом Кочейшвили из-за квартиры. Она узнала о том, что бывший муж может снова жениться, и в связи с этим решила выписать его со своей жилплощади и подала заявление в суд. Кочейшвили исполнил требования бывшей жены добровольно и выписался из квартиры. В связи с этим дело было прекращено.

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