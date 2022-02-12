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Зинаиду Кириенко похоронят на Троекуровском кладбище

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Екатерина Чеснокова/РИА «Новости»

Народную артистку РСФСР Зинаиду Кириенко похоронят на Троекуровском кладбище в Москве, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в сфере культуры, знакомый с пожеланиями близких актрисы.

8 февраля у артистки выявили коронавирус. Сообщалось, что ей стало плохо дома, она перестала отвечать близким и реагировать на внешние раздражители, на короткое время потеряла сознание. После госпитализации у нее также нашли рак поджелудочной железы. Она находилась в реанимации, где перенесла геморрагический инсульт и была частично парализована.

12 февраля Союз кинематографистов сообщил, что актриса скончалась. Ей было 88 лет.

Зинаида Кириенко известна по роли Натальи в фильме Сергея Герасимова «Тихий Дон», также она снялась в картинах «Любить по-русски — 2», «Два капитана» и др.

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