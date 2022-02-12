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Умерла актриса Зинаида Кириенко

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Екатерина Чеснокова/РИА «Новости»

Народная артистка РСФСР Зинаида Кириенко умерла в возрасте 88 лет. Об этом сообщает телеканал «РЕН ТВ» со ссылкой на Союз кинематографистов России.

Ранее у Кириенко после госпитализации с коронавирусом диагностировали рак поджелудочной железы. Она находилась в реанимации, где перенесла геморрагический инсульт и была частично парализована. Известно также, что 8 февраля она получила положительный результат теста на коронавирус.

О госпитализации Кириенко стало известно 10 февраля. Telegram-канал «112» без ссылки на источники писал, что 88-летняя актриса находится в крайне тяжелом состоянии. 88-летней актрисе стало плохо дома: она перестала отвечать близким и реагировать на внешние раздражители, на короткое время потеряла сознание.

Зинаида Кириенко стала широко известна после роли Натальи в фильме Сергея Герасимова «Тихий Дон», также играла в картинах «Любить по-русски — 2», «Два капитана» и др.

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