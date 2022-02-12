В США покажут сериал Роднянского «Хан»

Компания режиссера и продюсера Александра Роднянского AR Content в партнерстве с американской корпорацией Fox Entertainment снимет исторический сериал «Хан». Режиссерское кресло проекта займет Сергей Бодров, передает ТАСС, ссылаясь на пресс-службу AR Content.

«Сделка с Fox Entertainment открывает проекту доступ не только к американской аудитории, но и зрителям во всем мире», — цитирует Роднянского пресс-служба компании.

По его словам, шоу рассказывает историю «универсальную, понятную зрителям в любой стране: о борьбе за власть и деньги, о справедливости, жестокости, о ревности и интригах, о предательстве и любви, о дружбе и настоящих мечтах».

Крис Коллинз, который ранее работал над сериалами «Сыны анархии» (Sons of Anarchy, 2008-2014) и «Прослушка» (The Wire, 2002-2008), выступит шоураннером проекта. Сопродюсером станет Лесли Грейф.

Многосерийный фильм основан на нон-фикшн книге «Чингисхан и рождение современного мира» американского исследователя Джека Уэзерфорда. В настоящее время проект находится на стадии разработки. Дата выхода пока не раскрывается.

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