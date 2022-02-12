Джонни Депп будет награжден золотой медалью за заслуги перед Сербией

Голливудский актер Джонни Депп будет награжден золотой медалью за заслуги перед Республикой Сербия за вклад в культурное развитие страны. Об этом сообщило информационное агентство «Танюг».

Депп получит медаль «за исключительный вклад в страну, в ее усилия по расширению и улучшению местного арт-сообщества». Это произойдет на собрании 15 февраля по случаю Дня государственности.

Депп был в Белграде прошлой осенью, где продвигал мультсериал «Puffins Impossible» — «Тупики», произведенный в Сербии и созданный в студии по производству анимационного контента Iervolino Studios (IES) и реализованный при поддержке Министерства культуры и информации Сербии.

В рамках визита в Белград актера принял президент страны Александр Вучич. Актер подарил президенту плюшевую игрушку в виде птички тупика.

Ранее стало известно что Джонни Депп исполнит роль французского короля Людовика XV в новом фильме режиссера Майвенн ле Беско. Съемки стартуют летом 2022 года. Фильм будут снимать в разных местах Парижа, в основном в Версальском дворце. Название фильма и сюжет пока держатся в секрете.