На бывшего «жениха» Бузовой завели уголовное дело

Участник шоу «Замуж за Бузову» Александр Гринев стал фигурантом уголовного дела, сообщает «СтарХит».

В конце 2021 года Гринев подрался с соседом по лестничной клетке в подмосковном селе Ромашково.

Сосед написал на 33-летнего Гринева заявление в полицию, мужчина находится под подпиской о невыезде. В свое оправдание он говорит, что сосед, якобы находясь в состоянии опьянения, вел себя агрессивно, пытаясь прогнать с площадки Гринева, его девушку и их собак. «У нас обычные собачки, никакие не бойцовские, не опасные. Мы ничего не нарушали, когда гуляли. Этот мужчина все напирал и разгонял конфликт, наш спор перерос в драку», — сказал Гринев, добавив, что не знает об уголовном преследовании и сам написал заявление на соседа.

Максимальное наказание по части 1 статьи 112 УК РФ «Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью» предполагает лишение свободы на срок до трех лет.

Напомним, 33-летний Гринев был одним из самых перспективных «женихов» шоу «Замуж за Бузову», однако звезда реалити-шоу Ольга Бузова нашла у него тайный романтический блог и разочаровалась в нем.

Ранее мать Ольги Бузовой высказалась о неудачных романах звезды.