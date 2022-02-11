Стоянов рассказал, каких кавээнщиков не любит

Народный артист России Юрий Стоянов в эфире программы «Кино в деталях» рассказал о своей любви к передаче «Клуб веселых и находчивых» (КВН).

Он отметил, что любит КВН потому, что из него выросли замечательные артисты. «Они основали все основные продакшены, во всяком случае, все, что связаны с юмором», — обратил внимание он.

Однако кавээнщики, годами эксплуатирующие один штамп, ему не нравятся. «Не очень люблю, когда с какой-то одной фишкой человек стареет на моих глазах», — сказал он.

Кроме того, Стоянов сказал, за что ценит телеведущих Максима Галкина и Ивана Урганта. «В Максиме Галкине я ценю его невероятную эрудированность, его невероятное мастерство пародии, доведенное до абсолюта. В Иване Урганте — свободу и постоянную готовность к импровизации, которая, конечно, построена на уме, на образованности», — заключил он.

Ранее актер Денис Косяков уточнил свои слова о том, что шоумен Дмитрий Нагиев заменит Александра Маслякова за стойкой ведущего высшей лиги КВН.