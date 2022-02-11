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«Последняя рок-звезда»: Апина вступилась за Моргенштерна

Алена Апина высоко оценила творчество Моргенштерна

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Максим Блинов/РИА Новости

Певица Алена Апина в разговоре с радио «КП» призналась, что слушает рэпера Моргенштерна. Она похвалила его творчество и назвала музыканта «последней рок-звездой».

«Моргенштерна очень люблю, на сегодняшний день это последняя рок-звезда. Он рвет шаблоны, идет наперекосяк, дерзит, хулиганит», — подчеркнула Апина.

Она заявила, что Моргенштерн «прекрасно работает». Апина считает, что рэперу помогают в сведении и записи треков. Тем не менее певица убеждена, что наибольший вклад в создание трека вносит сам Моргенштерн. Она подчеркнула, что следит за творчеством рэпера и считает его «революционным».

Ранее певец Лев Лещенко заявил, что не стал бы выступать на одной сцене с группой «Пошлая Молли» или Моргенштерном.

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