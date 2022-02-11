Звезда «Великолепного века» Мерьем Узерли скромно отметила день рождения дочери в Берлине

Популярная турецкая актриса Мерьем Узерли отпраздновала день рождения своей старшей дочери Лары в четверг, 10 февраля. Девочке исполнилось восемь лет. Кадры со скромного праздника в Берлине артистка опубликовала у себя в Instagram.

Празднование проходило дома. Торт именинницы украшали фигурки динозавра. Имениннице в подарок достался велосипед. У Лары есть также годовалая сестра — Лили Кои.

38-летняя Узерли написала под семейными фотографиями: «Как летит время... С днем рождения, моя самая дорогая и любимая Лара. Я невероятно горжусь тобой и люблю тебя больше, чем можно выразить словами. Восемь лет назад в этот день Бог позволил мне родить тебя. Я благодарна за это каждую минуту».

Ранее Селим Байрактар, сыгравший евнуха в популярном турецком сериале «Великолепный век», высказался по поводу недавнего скандального заявления продюсера проекта. Скандал разгорелся вокруг актрисы Мерьем Узерли. Байрактар уверен, что ее нельзя обвинять в непрофессионализме.