Джоли потребовала у сената США дополнить и принять закон о домашнем насилии

Американская актриса Анджелина Джоли выступила в Капитолии в Вашингтоне, призвав американский сенат дополнить и принять закон о насилии.

Как пишет Variety, Джоли объяснила сенаторам, что думает обо всех тех, «кого обидчики заставили почувствовать бессильными, и системе, которая не может их защитить».

«Когда конгресс молчит, десятилетие тратя на обновление Закона о насилии над женщинами, растет ощущение бесполезности. Ты думаешь — мой обидчик прав, я ничего не стою. Поэтому принять этот закон — одна из важнейших задач для сенаторов США в этом году», — сказала Анджелина.

Джоли со своими единомышленниками активно работает над добавлением новых поправок к закону.

В Капитолии к Джоли присоединилась ее дочь Захара Марли.

Ранее сообщалось, что Анджелина Джоли зарегистрировалась в Instagram для поддержки афганцев.