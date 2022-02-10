Олимпиада Новости Спорт Статьи
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
#Обострение ситуации вокруг Украины #Коронавирус
Олимпиада Новости Спорт Статьи
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Gazeta.Ru
Дима Билан госпитализирован с коронавирусом 12:41
Волочковой предложили слетать с бывшим на Мальдивы после разрыва с банщиком 12:40
В Госдуме предложили ввести уголовную ответственность за пропаганду педофилии 12:40
Оперштаб: экспресс-теста на COVID-19 теперь достаточно для постановки диагноза 12:35
Свищев: мы обязаны оберегать Валиеву 12:34
Появился снимок киевского студента, организовавшего волну «минирований»... 12:32
Власти ОАЭ решили поэтапно отменить антиковидные ограничения 12:31
Лишившаяся работы из-за стихов Хармса учительница была судима за ранение человека 12:31
Президент Федерации керлинга объяснил, почему для России было очень важно обыграть... 12:31
Ургант о Роналду: где-то рассмеялся Кокорин 12:29

Бари Алибасов отрекся от сына и назвал его больным

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
alibasov_nana/Instagram

Продюсер Бари Алибасов в эфире программы «Пусть говорят» назвал своего сына «больным» и неоднократно просил Алибасова-младшего «не лезть в его жизнь».

«Он (Бари Алибасов-младший — «Газета.Ru») больной! Отцепись от нас, оставь нас. Не лезь в мою жизнь. Я не рад видеть Бари-младшего. Сынок, я хотел бы, чтобы ты вышел из моей жизни навсегда и больше не появлялся», — высказался Алибасов.

Конфликт произошел на почве того, что Алибасов-младший собирался взять в жены возлюбленную отца, 83-летнюю актрису Лидию Федосееву-Шукшину. По словам Алибасова-младшего, он собирался это сделать, чтобы спасти артистку от ее собственной дочери, Ольги Шукшиной.

Ранее Федосеева-Шукшина назвала Алибасова-младшего «подлецом».

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть