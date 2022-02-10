Бари Алибасов отрекся от сына и назвал его больным

Продюсер Бари Алибасов в эфире программы «Пусть говорят» назвал своего сына «больным» и неоднократно просил Алибасова-младшего «не лезть в его жизнь».

«Он (Бари Алибасов-младший — «Газета.Ru») больной! Отцепись от нас, оставь нас. Не лезь в мою жизнь. Я не рад видеть Бари-младшего. Сынок, я хотел бы, чтобы ты вышел из моей жизни навсегда и больше не появлялся», — высказался Алибасов.

Конфликт произошел на почве того, что Алибасов-младший собирался взять в жены возлюбленную отца, 83-летнюю актрису Лидию Федосееву-Шукшину. По словам Алибасова-младшего, он собирался это сделать, чтобы спасти артистку от ее собственной дочери, Ольги Шукшиной.

Ранее Федосеева-Шукшина назвала Алибасова-младшего «подлецом».