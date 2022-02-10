Снуп дог выкупил лэйбл, с которого началась его карьера

Рэпер Снуп дог купил у MNRK Music Group лэйбл, с которого началась его карьера — Death Row Records, сообщает Hollywood reporter.

Сумма сделки не раскрывается.

Основанный в 1992 году Доктором Дре, Шуг Найтом, D.O.C. и Диком Гриффи, Death Row был одним из самых известных лейблов музыкальной индустрии в течение целого десятилетия. В разное время у студии были заключены контакты с такими известными исполнителями, как Снуп Дог и Тупак Шакур.

Однако в 2006 году студия объявила о банкротстве и три года спустя ее купил на аукционе за 18 миллионов долларов WIDEawake Entertainment. Какое-то время лейбл переходил из рук в руки, и в конечном итоге его приобрела MNRK. Снуп дог полагает, что бренд имеет «огромную» неиспользованную ценность.

«Приятно владеть лейблом, частью которого я был в начале своей карьеры. Это чрезвычайно важный момент для меня <...> Я хотел бы лично поблагодарить команды Blackstone, MNRK и особенно Дэвида Кестнбаума, которые работали вместе со мной в течение нескольких месяцев, чтобы сделать это захватывающее возвращение домой реальностью», — сказал музыкант.

Ранее сообщалось, что Снуп дог запускает собственный бренд хот-догов под названием Snoop Doggs. Для поклонников музыканта его решения о запуске бренда по продаже хот-догов стало неожиданностью. В 2016 году рэпер попал на первые полосы газет после того, как заявил на шоу Джимми Кимелла, что никогда не будет есть этот вид фастфуда. Во время записи программы ему показали пошаговый процесс приготовления хот-догов.