Биолог рассказал о возможном синдроме Кушинга у Заворотнюк

Член-корреспондент РАН, завлабораторией пролиферации клеток Института молекулярной биологии Петр Чумаков в беседе с kp.ru сообщил, что актриса Анастасия Заворотнюк некоторое время принимала глюкокортикоиды, и у нее мог развиться синдром Кушинга.

Одним из симптомов синдрома является одутловатое, полное лицо, поскольку жидкость накапливается в тканях. «Глюкокортикоиды значительно ослабляют иммунную систему. Обычно их применяют для того, чтобы снять отек в мозге. Это стандартная терапия для тяжелых больных глиобластомой. Во время операции ей удалили довольно большую часть мозга: опухоль и ткани вокруг... Мозговая деятельность, безусловно, повреждена», — сказал Чумаков, добавив, что при этой болезни мозг невозможно не повредить.

Летом 2019 года в СМИ стали появляться публикации о возможной опухоли мозга (глиобластоме) у Анастасии Заворотнюк. Официального подтверждения этой информации ни от актрисы, ни от ее родственников не было. Тем не менее диагноз был косвенно подтвержден медиками в 2020 году в разговоре с президентом России Владимиром Путиным во время совещания по вопросам развития генетических технологий.

Знакомый семьи актрисы Анастасии Заворотнюк Анатолий Демидов ранее рассказал, как сейчас себя чувствует артистка, борющаяся с опухолью мозга.