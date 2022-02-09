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Моргенштерн «с улыбкой» воспринял новость о возбуждении дела о пропаганде наркотиков

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Екатерина Чеснокова/РИА «Новости»

Адвокат рэпера Алишера Моргенштерна Сергей Жорин в беседе с «Газетой.Ru» заявил, что возбуждение административного дела о пропаганде наркотиков из-за татуировки рэпера не препятствует возвращению артиста в Россию.

«Никакие ограничения не накладывает. Сомневаюсь, что это как-то повлияет на возвращение Моргенштерна. Он воспринял эту новость с улыбкой», — сказал он.

Ранее живущий в Дубае рэпер Алишер Моргенштерн стал фигурантом дела о пропаганде наркотиков в нескольких видеоклипах. По данным СМИ, полиция Набережных Челнов по результатам проверки приняла решение о возбуждении производства по статье об административном правонарушении, — специалисты в Набережных Челнах сделали вывод, что татуировка на груди музыканта пропагандирует употребление запрещенных веществ. В административном деле речь идет о клипах на песни «Новая волна», «El problema» и «Yung Hefner». Адвокат артиста Сергей Жорин назвал постановление «абсурдом» и заявил, что оно обязательно будет обжаловано.

Моргенштерн уехал из России в ноябре прошлого года, когда глава Следственного комитета Александр Бастрыкин обвинил его в торговле наркотиками в интернете.

Ранее в СМИ появилась информация, что Моргенштерн окончательно покинул страну, однако рэпер опроверг данные о своей эмиграции.

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