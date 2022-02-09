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Базз Лайтер улетает в космос в трейлере своего сольного мультфильма

Базз Лайтер говорит голосом Криса Эванса в трейлере спин-оффа «Истории игрушек»

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Студии Pixar и Walt Disney Animation Studios представили трейлер анимационного фильма Энгуса Маклэйна «Базз Лайтер» (Lightyear).

Этот спин-офф «Истории игрушек» — сольный мультфильм одного из главных героев франшизы, игрушечного астронавта Баззу Лайтеру.

По словам Маклэйна, он всегда хотел заняться историей Базза, которая в «Истории игрушек» только упоминалась. «Презентацию проекта я начинал так: «Какой фильм посмотрел Энди, чтобы захотеть игрушку Базза Лайтера?» Я тоже хотел посмотреть этот фильм. Теперь мне посчастливилось его снять», — поделилась он.

В трейлере Базз находится на отдаленной планете и летит в космос, чтобы вернуться на Землю. Ему мешают инопланетяне.

Базза Лайтера озвучит Крис Эванс, также над озвучанием мультфильма работали Кеке Палмер, Дейл Соулз, Тайка Вайтити, Питер Сон.

В российский прокат анимационная картина выйдет 16 июня.

Ранее был опубликован трейлер сериала о невезучих сантехниках «Два».

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