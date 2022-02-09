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Болдуин вернулся к съемкам после трагедии на съемках «Ржавчины»

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Shannon Stapleton/Reuters

Актер Алек Болдуин вернулся к работе в кино впервые после трагедии, произошедшей на съемках фильма «Ржавчина», сообщает Fox News.

Болдуина заметили на съемках фильма «97 минут» в Англии. Как полагают источники издания, он может сыграть сотрудника Агентства национальной безопасности. Актерский состав фильма пока неизвестен.

Съемки фильма «Ржавчина» с участием Болдуина были приостановлены после того, как 21 октября прошлого года он выстрелил из пистолета-реквизита, который был заряжен боевыми патронами. В результате погибла оператор-постановщик Галина Хатчинс и был ранен режиссер картины Джоэл Соуз. Расследование продолжается, против продюсеров фильма и съемочной группы было подано несколько исков.

Ранее Ханна Рид, готовившая оружие для съемок фильма «Ржавчина», рассказала, что загрузка холостых патронов в винтовки была для нее «самым страшным» делом, потому что она не знала, как это делать. Ей помогал с этим ее отец — Телл Рид, который готовил оружие для фильмов «Джанго: Освобожденный» и «Однажды в Голливуде».

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